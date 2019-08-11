В районе Туапсе загорелось рыболовецкое судно

Пожар произошел на рыболовецком судне в акватории Черного моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Краснодарскому краю. Предварительно, причиной ЧП стало возгорание двигателя.

Сигнал о пожаре поступил в МЧС от оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы Туапсинского района. По его словам, судно загорелось на расстоянии 1,5 км от берега поселка Джубга.

Как уточнили «РИА Новости» в управлении, на борту судна находились шесть человек, все они были доставлены на берег попутными судами. Погибших среди них нет. Все обстоятельства инцидента выясняются.

В начале июля прогулочное судно «Атолл», на борту которого находились 55 человек, перевернулось в Туапсинском районе, возле поселка Джубга. Инцидент произошел на расстоянии 100 м от берега. В результате ЧП погибли два человека.

СК завел дело по ч. 3 ст. 238 УК (ненадлежащее оказание услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек). По данным следствия, перевернувшийся катер, построенный в 2008 году, был перегружен почти в пять раз.