В ДНР сообщили об уничтожении украинского ударного беспилотника

Военнослужащие самопровозглашенной Донецкой народной республики ликвидировали ударный беспилотник украинской армии. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ДНР.

«Сегодня в 11:10 нашими подразделениями ПВО уничтожен ударный БПЛА, несший на себе гранату ВОГ-17», — говорится в сообщении. Украинская армия пыталась провести беспилотник на территорию ДНР в обход позиций республики, утверждают в милиции, добавив, что целью дрона был населенный пункт Ленинское.

Контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе с 21 июля, однако в этот же день ДНР заявила о срыве соглашения Украиной. 3 августа Донецк обвинил украинских военных в пяти нарушениях режима прекращения огня. 5 августа в Минобороны Украины сообщили, что ДНР четыре раза нарушила перемирие. По данным ведомства, в результате обстрела погибли четверо украинских военнослужащих.

На фоне обострения конфликта президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран «нормандской четверки» как можно быстрее провести переговоры по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.