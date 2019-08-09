РЖД опровергла наезд поезда на снаряд под Ачинском

РЖД опровергает информацию о наезде поезда на боевой снаряд, в результате которого произошли новые взрывы под Ачинском в Красноярском крае. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь».

«Мы опровергаем информацию о том, что поезд наехал на снаряд. Что послужило причиной повреждений путей, выясняется», — заявил представитель Красноярской железной дороги. Взорвавшиеся снаряды находились в непосредственной близости от путей, куда боеприпасы попалил из-за ЧП в воинской части, уточнил собеседник агентства.

Фотографии погнутых путей у станции Улуй, которые, по словам очевидцев, пострадали от осколка снаряда, попавшего в рельсы, появились в соцсетях. По данным пресс-службы РЖД, все грузовые и пассажирские поезда, которые стояли в расписании, успели пройти по этому участку до инцидента на военном складе.

В пресс-службе КрасЖД подтвердили, что часть путей действительно оказалась повреждена. «Путь поврежден, видимо, из-за взрыва боеприпасов. Наши специалисты там работают сейчас, оценивают состояние, выполняют необходимые работы», — цитирует заявление пресс-службы ТАСС. Кроме того, как передает «Интерфакс», ударная волна разбила окна на рабочем поезде.