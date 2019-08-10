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Юнипро ₽3,02 (+13,68%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
AMD $43 (+27,37%) прогноз RBC Capital Markets к 28.05.20
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Общество ,  
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Детский омбудсмен сообщил о двух несовершеннолетних задержанных в Москве

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович сообщил, что получил информацию о задержании после акции в Москве двух несовершеннолетних. Слова детского омбудсмена приводит «РИА Новости».

Он добавил, что, по полученным данным, их задержали у памятника героем Плевны у метро «Китай-город». «Вот, еду в УВД проверить», — сказал Бунимович.

Фотогалерея 
Задержания после акции в Москве. Фоторепортаж

В субботу в Москве, на проспекте Сахарова, состоялась санкционированная акция в поддержку независимых кандидатов, которым отказали в регистрации для участия в выборах в Мосгордуму. Официальная причина отказа в регистрации — обнаруженный брак в собранных ими подписях.

Сама акция, которая была согласована с 14:00 до 16:30, прошла без каких-либо нарушений. По данным полиции, в ней приняли участие около 20 тыс. человек, «Белый счетчик» сообщил о 49,9 тыс. участников. По завершении акции за различные правонарушении были задержаны, по данным полиции, 139 человек. Портал «ОВД-Инфо» сообщил, что, по данным на 19:30, полиция задержала в Москве 146 человек.

Фотогалерея 
Акция за допуск кандидатов на выборы в Мосгордуму. Фоторепортаж

Теги: митинг, Москва, задержания
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