Суд отправил в СИЗО бывшего главу администрации президента Киргизии

Первомайский районный суд Бишкека поместил экс-главу администрации президента Фарида Ниязова в СИЗО по обвинению в захвате заложников при штурме дома экс-главы Киргизии Алмазбека Атамбаева до 8 октября. Об этом сообщает агентство 24.kg.

«Бывшего руководителя аппарата президента Фарида Ниязова заключили под стражу в СИЗО-1. Бывший чиновник будет находиться под стражей в следственном изоляторе до 8 октября 2019 года. Его обвиняют в массовых беспорядках, а также захвате заложников», — говорится в сообщении.

В четверг, 8 августа, бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев был задержан после штурма его резиденции в селе Кой-Таш. Суд поместил его под стражу до 26 августа. После этого следственные органы задержали еще несколько десятков сторонников Атамбаева. В ходе столкновений при штурме его дома пострадали более 136 человек, от огнестрельного ранения погиб заместитель командира группы спецназа. Бывший президент сдался после начала второго штурма резиденции.

Атамбаева в Киргизии обвиняют в незаконном завладении участком в Кой-Таше, освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году и коррупции при модернизации ТЭЦ в Бишкеке. В конце июля Генпрокуратура лишила его статуса неприкосновенности. Сам Атамбаев называл выдвинутые против него обвинения абсурдными.