В Южной Корее определили тип запущенных КНДР ракет

Неопознанные ракеты, выпущенные Северной Кореей, оказались баллистическими. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Ракеты запустили из города Вонсон, после чего они упали в море. Первый запуск произошел в 05:06 по местному времени (30 июля 23:06 мск), а второй в 05:27 (30 июля 23:27 мск). По оценкам военных, ракеты малой дальности поднялись на высоту 30 км и пролетели 250 км.

Комитет также заявил, что запуски КНДР ракет не способствует уменьшению напряженности на Корейском полуострове, и призвал их прекратить. При этом министр обороны Японии Такэси Ивая заявлял, что если Северная Корея запустила баллистические ракеты, то это является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

Ранее Объединенный комитет сообщал, что КНДР запустила множество неопознанных ракет. При этом 25 июля Северная Корея также запустила две неизвестные ракеты из окрестностей города Вонсон. Тогда расстояние их полета составило около 430 км.