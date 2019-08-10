В колонии сообщили о конкурсе для попадания в команду Кокорина и Мамаева

В колонии сообщили о конкурсе для попадания в команду Кокорина и Мамаева

В белгородской исправительной колонии № 4 был большой конкурс в сборную учреждения, чтобы сыграть в одной команде с осужденными футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным против белгородского профессионального клуба «Салют». Об этом сообщил начальник УФСИН по Белгородской области Игорь Видашев, передает «РИА Новости».

Команда, за которую сыграли осужденные футболисты, победила «Салют» со счетом 4:2. Лучшим игроком матча был признан Кокорин, Мамаев забил три гола и стал лучшим бомбардиром.

«Конкурс был достаточно большой. У каждого отряда есть своя команда. Понятно, что в эту команду [с Кокориным и Мамаевым] были выбраны лучшие», — сказал Видашев. По словам начальника управления, вратарь сборной колонии — бывший игрок команды «Салют».

2 августа осужденные футболисты подали прошение об условно-досрочном освобождении.