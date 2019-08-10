Полиция начала задерживать участников несогласованной акции в Петербурге

Полицейские в Санкт-Петербурге задержали нескольких участников акции протеста в поддержку московских оппозиционеров. Среди задержанных — лидер петербургского штаба оппозиционера Алексея Навального Александр Шуршев, а также его заместитель Ольга Гусева, сообщает издание «Фонтанка».

По данным издания, Шуршева задержали возле его дома перед началом акции у Гостиного двора. В полиции сообщили, что причина задержания Шершева — призывы к участию в несогласованном митинге на его странице в социальной сети «Вконтакте».

По словам полицейских, данное мероприятие не было согласовано с властями. По данным «ОВД-Инфо», число задержанных достигло 20 человек.

В субботу в Москве проходит согласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. На нее пришли, по разным оценкам, от 20 тыс. до 40 тыс. человек. Перед началом акции была задержана юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, откуда она собиралась выехать на мероприятие.

Мэрия Москвы согласовала проведение двух митингов, 10 и 11 августа, на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тыс. человек каждый. Их участники намерены требовать допустить всех кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также закрыть уголовные дела, возбужденные после задержания участников несогласованных акций протеста.