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Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском выросло до 12

Медицинскую помощь в связи с новыми взрывами на военном складе рядом с городом Ачинском Красноярского края оказали 12 пострадавшим, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Все они жители села Каменка.

Четверо пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести. Восьми другим оказали медицинскую помощь в приемном покое Ачинской больницы. Пациентов осмотрели и проконсультировали врачи, госпитализация им не потребовалась. По информации ТАСС, детей среди пострадавших нет.

В пресс-службе администрации Ачинска агентству сообщили, что ввели запрет на посещение лесов, попавших в зону действия ЧС, — в районе деревень Каменка, Малый Улуй, поселков Ключи, Горный, Мазульский, села Заворки. Там добавили, что на территории работают саперы, «пока они не удостоверятся, что окрестная территория безопасна, рекомендовано отказаться от лесных прогулок».

Общество
Под Ачинском вновь ввели режим ЧС после новых взрывов на арсенале

Ранее сообщалось, что число раненых увеличилось до 11.

Взрывы на складе боеприпасов начались 5 августа и возобновились вечером в пятницу. Причиной происшествия военные назвали разряд молнии, который попал в стеллаж с боеприпасами. В результате происшествия погиб один человек.

Теги: Красноярский край, взрывы, пострадавшие
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