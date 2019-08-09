Теодору Курентзису в Петербурге предложили помещение для хора и оркестра

Телерадиокомпания «Петербург» («Пятый канал»), собственник Дома радио, пригласил дирижера и музыканта Теодора Курентзиса арендовать помещения в здании для размещения его оркестра и хора. Об этом говорится на сайте телекомпании. В здании проходит «плановый ремонт», уточняет ТРК.

Согласно сообщению, Курентзис переезжает в Петербург, что станет «событием для всей страны». О его переезде ранее также писал «Коммерсантъ».

«РБК Санкт-Петербург» отмечал, что против появления оркестра Курентзиса в Доме радио выступил депутат заксобрания от партии «Яблоко» Борис Вишневский, который попросил врио губернатора Александра Беглова вмешаться в ситуацию. По его данным, после реконструкции в здании будут размещены оркестр Курентзиса, а также рестораны и отель, хотя сейчас помещения в том числе занимают «Пятый канал» и радио «Петербург».

«В этом здании <...> с начала 30-х годов прошлого века размещается ленинградское, а затем — петербургское радио. Оно не прерывало своего вещания во время блокады Ленинграда, было для ленинградцев единственным и важнейшим источником информации», — отметил депутат. В сообщении ТРК уточняется, что данные парламентария не соответствуют действительности.