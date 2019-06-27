Теодор Курентзис заявил о непонимании со стороны властей Пермского края

Теодор Курентзис заявил о непонимании со стороны властей Пермского края

Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис опубликовал прощальное письмо к труппе. По словам худрука, он покидает пост, который занимал с 2011 года, из-за непонимания со стороны администрации края.

«Без их полнейшего непонимания, отсутствия трепета и чуткости я никогда не нашел бы силы принять решение покинуть свой рай», — написал дирижер.

Курентзис добавил, что хотел помочь создать в Перми консерваторию с целью дать стимул талантливым людям развивать город, но власти посчитали это нецелесообразным.

«Однажды депутат заявил на заседании заксобрания, Курентзис не стоит таких денег. Я его понимаю. Ибо есть люди, которые не различают понятия цены и ценности», — отметил дирижер.

Курентзис также поблагодарил пермских зрителей, солистов театра, оркестрантов, хористов, танцоров и всех артистов, с кем работал.