Теодор Курентзис уйдет с поста худрука Пермского театра оперы и балета

С нового сезона Теодор Курентзис перестанет быть художественным руководителем Пермского театра оперы и балета, сообщили РБК в пресс-службе театра.
Курентзис сосредоточится на оркестре и хоре MusicAeterna, основателем которого он является, сообщила РБК пресс-секретарь MusicAeterna Оксана Гекк.
Он является кавалером Ордена Дружбы и восьмикратным обладателем премии «Золотая маска». Курентзис также является худруком Дягилевского фестиваля, он сохранит эту должность.
MusicAeterna он создал в 2004 году, когда работал главным дирижером Новосибирского академического театра оперы и балета. Оркестр базируется в Перми, музыканты исполняют классическую музыку.
«Своими успехами Теодор Курентзис заслужил репутацию лучшего в России исполнителя сочинений Моцарта», — говорится на сайте Пермского театра оперы и балета.