Теодор Курентзис уйдет с поста худрука Пермского театра оперы и балета

Теодор Курентзис уйдет с поста худрука Пермского театра оперы и балета

Дирижер сосредоточится на оркестре и хоре MusicAeterna и останется худруком Дягилевского фестиваля

Теодор Курентзис (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

С нового сезона Теодор Курентзис перестанет быть художественным руководителем Пермского театра оперы и балета, сообщили РБК в пресс-службе театра.

Курентзис сосредоточится на оркестре и хоре MusicAeterna, основателем которого он является, сообщила РБК пресс-секретарь MusicAeterna Оксана Гекк.

Он является кавалером Ордена Дружбы и восьмикратным обладателем премии «Золотая маска». Курентзис также является худруком Дягилевского фестиваля, он сохранит эту должность.

MusicAeterna он создал в 2004 году, когда работал главным дирижером Новосибирского академического театра оперы и балета. Оркестр базируется в Перми, музыканты исполняют классическую музыку.

«Своими успехами Теодор Курентзис заслужил репутацию лучшего в России исполнителя сочинений Моцарта», — говорится на сайте Пермского театра оперы и балета.