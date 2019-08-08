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Фигурант дела о беспорядках обвинил Навального в уголовном преследовании
Навальный и Соболь должны были предупредить тех, кого агитировали выйти на несогласованные акции, о грозящей им уголовной ответственности, считает фигурант дела о массовых беспорядках Сергей Фомин. Ранее сегодня он сдался полиции
Сергей Фомин (Фото: sergej.fomin.5 / Facebook)

Фигурант дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля Сергей Фомин заявил, что его «подставили» основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный и юрист фонда Любовь Соболь, пишет «Медиазона». В публикации цитируется видеообращение Фомина, которое он записал в ожидании полиции.

По словам Фомина, он собирал подписи в поддержку Соболь, которой отказали в регистрации в качестве кандидата в Мосгордуму, однако плохо представлял, чем может грозить участие в несанкционированных акциях.

«Но вы, господин Навальный, госпожа Соболь и остальные, вы прекрасно знали, что тогда людей за выход на мирный протест подставили по 212-й статье», — цитирует его «Медиазона».

Он также обвинил Навального и Соболь в том, что, призывая людей выходить на Тверскую, они «не напомнили им о том, что случилось на Болотной». «Поэтому я считаю вас всех персонально ответственными за то, что сейчас десять человек сидит недалеко отсюда. И вы должны сделать все, чтобы нас отсюда вызволить. Это ваша сейчас главная задача, а не выборы», — сказал Фомин.

Свою добровольную явку в СК он объяснил тем, что не хотел бы, чтобы федеральные СМИ сообщали о его задержании. «Я не хочу, чтобы они по всем телевидениям говорили, что я скрывался, а они меня поймали. Я сам к ним пришел», — сказал он.

Ранее РБК сообщал, что Сергей Фомин, объявленный в розыск по делу о массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК) на несанкционированной акции в Москве 27 июля, в ночь на четверг самостоятельно пришел к следователю.

В розыск Фомина объявили 5 августа. Тогда следствие утверждало, что он, покидая митинг, взял на руки чужого ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления. После его задержания в Следственном комитете заявили, что он «направлял действия других участников, являясь одним из организаторов массовых беспорядков». Следователи будут ходатайствовать об избрании Фомину меры пресечения в виде ареста. При этом адвокат задержанного объяснил, что ему предъявили обвинение не в организации, а в участии в массовых беспорядках.

27 июля во время несанкционированной акции протеста были задержаны более 1 тыс. человек. СК помимо дела о массовых беспорядках также завел три дела о применении насилия к представителю власти (ст. 318 УК).

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Авторы: Наталья Демченко, Георгий Тадтаев
Теги: Алексей Навальный, массовые беспорядки
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