Фигурант дела о беспорядках обвинил Навального в уголовном преследовании

Навальный и Соболь должны были предупредить тех, кого агитировали выйти на несогласованные акции, о грозящей им уголовной ответственности, считает фигурант дела о массовых беспорядках Сергей Фомин. Ранее сегодня он сдался полиции

Сергей Фомин (Фото: sergej.fomin.5 / Facebook)

Фигурант дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля Сергей Фомин заявил, что его «подставили» основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный и юрист фонда Любовь Соболь, пишет «Медиазона». В публикации цитируется видеообращение Фомина, которое он записал в ожидании полиции.

По словам Фомина, он собирал подписи в поддержку Соболь, которой отказали в регистрации в качестве кандидата в Мосгордуму, однако плохо представлял, чем может грозить участие в несанкционированных акциях.

«Но вы, господин Навальный, госпожа Соболь и остальные, вы прекрасно знали, что тогда людей за выход на мирный протест подставили по 212-й статье», — цитирует его «Медиазона».

Он также обвинил Навального и Соболь в том, что, призывая людей выходить на Тверскую, они «не напомнили им о том, что случилось на Болотной». «Поэтому я считаю вас всех персонально ответственными за то, что сейчас десять человек сидит недалеко отсюда. И вы должны сделать все, чтобы нас отсюда вызволить. Это ваша сейчас главная задача, а не выборы», — сказал Фомин.

Свою добровольную явку в СК он объяснил тем, что не хотел бы, чтобы федеральные СМИ сообщали о его задержании. «Я не хочу, чтобы они по всем телевидениям говорили, что я скрывался, а они меня поймали. Я сам к ним пришел», — сказал он.