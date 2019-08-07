На Украине объявили имена депутатов новой Верховной рады

Список избранных в Верховную раду депутатов опубликован в официальной газете украинского парламента

Верховная рада Украины (Фото: Петр Сивков / ТАСС)

На Украине в официальном издании Верховной рады «Голос Украины» опубликовали (.pdf) список депутатов, прошедших в парламент по итогам внеочередных выборов, состоявшихся в июле.

Фамилии народных депутатов следующего созыва Рады опубликованы в алфавитном порядке с указанием краткой информации о них и округа, в котором они были избраны.

Внеочередные парламентские выборы на Украине состоялись 21 июля. Победу на них одержала партия Владимира Зеленского «Слуга народа». Итоги выборов в одномандатных округах ЦИК Украины подвела 3 августа.

Однако после этого избирательная комиссия констатировала невозможность установления результатов выборов по одномандатному округу № 210 (Черниговская область), так как суд обязал местную комиссию пересчитать голоса, сообщало агентство УНН.

На сайте ЦИК Украины указано, что победу в этом округе одержал кандидат от «Слуги народа» Сергей Коровченко. Его оппонент Сергей Приходько обратился в суд с просьбой признать результаты недействительными. Суд обязал местный избирком пересчитать голоса на 33 избирательных участках, сообщал УНИАН. Вечером 6 августа Коровченко заявил, что пересчет подтвердил его победу.