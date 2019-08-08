Кабмин выделит 6 млрд руб. на тушение лесных пожаров в регионах

Правительство России планирует выделить из федерального бюджета почти 6 млрд руб. на тушение лесных пожаров в нескольких регионах. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба кабмина.

По словам Медведева, самая трудная ситуация с пожарами сложилась в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае. Распоряжение о поддержке регионов, в том числе средствами из федерального бюджета, он сделал после рабочей поездки в Сибирь и на Дальний Восток на прошлой неделе.

Кроме того, правительство планирует выделить 600 млн руб. Амурской области, жители которой пострадали от паводка. Столько же денег кабмин намерен направить в Забайкальский край на первоочередные социальные расходы (социальные выплаты, обеспечение лекарствами).

«Утвердим распределение межбюджетных трансфертов на этот год между 74 регионами. В общей сумме свыше 39 млрд руб. направим, в том числе на крупные инфраструктурные проекты в субъектах Федерации», — добавил Медведев.