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В деле о драке с ОМОНом на матче в Петербурге появился третий фигурант

В Петербурге предъявили обвинения еще одному болельщику, участвовавшему в драке с ОМОНом после матча «Зенит» — «Краснодар» на стадионе «Газпром Арена». Об этом сообщается на сайте петербургского главка СК.

Задержанного мужчину 1991 года рождения обвиняют по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти). По данным следствия, вечером 3 августа на стадионе он попытался ударить ногой в голову бойца ОМОНа, находившегося при исполнении обязанностей.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе петербургского главка, в качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде.

Общество
В Петербурге задержан второй болельщик после драки с ОМОНом на матче

Драка между болельщиками и ОМОНом началась после матча «Зенит» — «Краснодар», завершившегося со счетом 1:1. По данным «Фонтанки», конфликт завязался из-за того, что фанаты попытались отодвинуть заграждения места для курения. Росгвардия сообщала, что в одного из сотрудников ОМОНа кинули камень и ему пришлось обратиться в травмпункт. Первого фигуранта уголовного дела задержали 5 августа. На следующий день был задержан второй подозреваемый. Одного из них позже арестовали.

Теги: Санкт-Петербург, ОМОН
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Общество
В Петербурге задержан второй болельщик после драки с ОМОНом на матче
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