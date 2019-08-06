Суд арестовал обвиняемого в нападении на омоновца на футбольном матче

Суд арестовал обвиняемого в нападении на омоновца на футбольном матче

Петроградский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об аресте обвиняемого в нападении на сотрудника ОМОНа на матче «Зенит» — «Краснодар» на стадионе «Газпром Арена». Об этом сообщается на сайте главка СК по Петербургу.

«В настоящее время судом по ходатайству следствия в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему предъявлено обвинение», — говорится в сообщении.

Днем ранее, 5 августа, в Петербурге задержали подозреваемого в нападении на омоновца на матче «Зенит» — «Краснодар» на стадионе «Газпром Арена». По версии следствия, в ходе матча мужчина 1994 года рождения, «действуя умышленно и из хулиганских побуждений», ударил заместителя командира оперативного батальона спецподразделения. 6 августа был задержан второй участник драки с ОМОНом на матче.