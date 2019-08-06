В Петербурге задержан второй болельщик после драки с ОМОНом на матче

В Петербурге задержан второй болельщик после драки с ОМОНом на матче

Сотрудники полиции задержали второго подозреваемого в причинении травм сотруднику ОМОНа на матче «Зенит» — «Краснодар» на «Газпром-Арене» в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба главка СК по городу.

Задержанный — местный житель 1991 года рождения. В его отношении возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ).

Как сообщает следствие, мужчина ударил сотрудника ОМОНа, в результате тот получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом костей лицевого отдела черепа.

Первого подозреваемого в нападении на омоновца на матче задержали накануне, он стал фигурантом уголовного дела по той же статье.