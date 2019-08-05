В Петербурге задержан подозреваемый в нападении на омоновца на футболе

В Петербурге задержан подозреваемый в нападении на омоновца на футболе

В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на сотрудника ОМОНа на матче «Зенит» — «Краснодар» на стадионе «Газпром-Арена». Об этом сообщается на сайте главка Следственного комитета по городу.

Речь идет о мужчине 1994 года рождения, в его отношении возбуждено дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, в ходе матча подозреваемый, «действуя умышленно и из хулиганских побуждений», ударил заместителя командира оперативного батальона ОМОНа. СК намерен ходатайствовать об аресте задержанного.

Матч «Зенит» — «Краснодар» прошел 3 августа и завершился со счетом 1:1. Во время встречи между болельщиками петербургской команды и бойцами ОМОНа произошел конфликт. По данным «Фонтанки», его причиной стало то, что фанаты попытались отодвинуть заграждения места для курения. Как сообщили в Росгвардии, в одного из сотрудников ОМОНа кинули камнем и повредили ему глаз, после чего тому пришлось обратиться в травмпункт.

В МВД ранее заявили, что серьезных нарушений общественного порядка во время игры допущено не было, к административной ответственности привлекли 17 болельщиков. «Зенит» пообещал провести расследование произошедшего вместе с правоохранителями