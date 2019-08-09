Российское посольство заявило о стабилизации ситуации в Бишкеке

В посольстве России в Киргизии заявили о стабилизации обстановки в Бишкеке, сообщается в Twitter дипмиссии.

«Попытки сторонников экс-президента дестабилизировать ситуацию в Бишкеке пресечены сотрудниками правоохранительных органов. На утро 9 августа обстановка в столице спокойная», — заявили в посольстве.

Ранее в ГУВД Бишкека заявили о задержании около 40 сторонников экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, пытавшихся дестабилизировать ситуацию в столице. В ночь на 9 августа в столице Киргизии около 1,5 тыс. человек в масках и с палками пытались штурмовать парламент, пытались проникнуть в магазины, перекрывали дороги.

В мэрии Бишкека заявили, что во время беспорядков демонстранты повредили 84 металлических ограждения, сожгли три мусорных контейнера, разбили стекла в нескольких автобусах, а также камеры. Кроме того, они испортили брусчатку на некоторых тротуарах, разбили фотостенды и деревянные вазоны. В настоящее время власти подсчитывают ущерб, отмечает 24.kg