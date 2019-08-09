В Москве мотоциклисты украли у бизнесмена рюкзак с 3,6 млн руб.

В Москве мотоциклисты украли у бизнесмена рюкзак с 3,6 млн руб.

В Москве два мужчины на мотоцикле украли у бизнесмена рюкзак, в котором находились 3,6 млн руб. и кредитные карты, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на столичный ГУ МВД.

Как отметили в ведомстве, мужчина в мотоциклетном костюме и шлеме ударил бизнесмена, затем забрал рюкзак с деньгами и картами. После он скрылся с места происшествия вместе со своим напарником, который управлял мотоциклом.

По данным агентства «Москва», инцидент произошел на улице Большая Пионерская. Пострадал индивидуальный предприниматель 1961 года рождения.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж) и устанавливают личности нападавших.