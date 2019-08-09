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Юнипро ₽3,02 (+13,68%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
American International $62 (+10,89%) прогноз Wells Fargo Securities к 10.07.20
Газпром нефть ₽479,77 (+13,69%) прогноз Bank of America к 25.06.20
Capri $40 (+23,95%) прогноз MKM Partners к 05.06.20
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В Москве мотоциклисты украли у бизнесмена рюкзак с 3,6 млн руб.

В Москве два мужчины на мотоцикле украли у бизнесмена рюкзак, в котором находились 3,6 млн руб. и кредитные карты, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на столичный ГУ МВД.

Как отметили в ведомстве, мужчина в мотоциклетном костюме и шлеме ударил бизнесмена, затем забрал рюкзак с деньгами и картами. После он скрылся с места происшествия вместе со своим напарником, который управлял мотоциклом.

По данным агентства «Москва», инцидент произошел на улице Большая Пионерская. Пострадал индивидуальный предприниматель 1961 года рождения.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж) и устанавливают личности нападавших.

Общество
В Москве неизвестный украл рюкзак с более 3 млн руб.

В августе 2018 года на юге Москвы неизвестный украл рюкзак, в котором находилось более 3 млн 200 тыс. руб. Инцидент произошел на улице Кировоградская в районе Чертаново. Неизвестный несколько раз ударил 25-летнего мужчину, после чего скрылся с его рюкзаком.

Теги: ограбление, Москва
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