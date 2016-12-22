В Москве неизвестный украл рюкзак с более 3 млн руб.
Общество, 12:34
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В Москве неизвестный украл рюкзак с более 3 млн руб.
На юге Москвы грабитель украл у мужчины рюкзак, в котором находилось более 3 млн руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
По данным полиции, инцидент произошел вечером 3 августа на улице Кировоградская в районе Чертаново. Неизвестный несколько раз ударил мужчину 25 лет, после чего скрылся с его рюкзаком. В нем находилось 3 млн 200 тыс. руб.
При этом пострадавший получил ушибы мягких тканей лица. Медики оказали ему помощь на месте.
Как отметили в пресс-службе столичной полиции агентству городских новостей «Москва», сейчас по факту кражи рюкзака проводится проверка.