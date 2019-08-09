Минобороны Британии сообщило о двух случаях сопровождения Ту-95 и Су-27

Минобороны Британии сообщило о двух случаях сопровождения Ту-95 и Су-27

Несколько истребителей ВВС Британии 8 августа дважды поднимались в воздух для сопровождения двух российских военных самолетов. Об этом сообщается на сайте Минобороны Великобритании.

Отмечается, что в первом случае истребитель Typhoon совершал вылет с шотландской базы Лоссимут для наблюдения за двумя российскими бомбардировщиками Ту-95, которые приблизились к британскому воздушному пространству. Также в операции принимал участие многоцелевой заправщик Voyager.

Впоследствии для сопровождения российского Ту-95 и двух истребителей Су-27, совершавших полет вблизи Эстонии, вылетали дислоцированные в Прибалтике истребители Typhoon.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что действия британской авиации необходимы для круглосуточного обеспечения безопасности Великобритании.

Это не первый случай, когда ВВС Великобритании приходилось поднимать в воздух истребители. Аналогичный случай произошел в мае текущего года, когда истребители Typhoon перехватили российские Су-27, которые сопровождали Ил-22 близ Эстонии. В июне российский самолет вылетел для перехвата самолетов-разведчиков США и Швеции RC-135 и «Гольфстрим» над Балтийским морем. Тогда российские ВКС подняли в небо истребитель Су-27.

Похожий случай произошел 30 июля текущего года. В частности, тогда несколько истребителей Typhoon, которые дислоцируются на авиабазе Эмари в Эстонии, были подняты в воздух из-за появления в границы Эстонии российского транспортного самолета Ил-76.