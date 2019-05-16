Истребители НАТО перехватили российские военные самолеты близ Эстонии

Минобороны Великобритании отчиталось о перехвате над Прибалтикой российских истребителей Су-27, сопровождавших принадлежащий ВВС России Ил-22

Фото: DefenceHQ / Twitter

Истребители Typhoon британских военно-воздушных сил, базирующиеся на авиабазе Эмари в Эстонии, дважды перехватили в небе близ этой страны российские истребители Су-27, сопровождавшие принадлежащий ВВС РФ Ил-22. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

По данным ведомства, в первый раз на перехват неизвестных самолетов британские истребители поднялись 14 мая.

«Через шесть минут после взлета с Эмари мы приблизились к российскому Ил-22, который сопровождали два Су-27. Летя рядом на безопасной дистанции, я и мой ведомый убедились, что российские самолеты благополучно следуют вне воздушного пространства Эстонии. Впоследствии мы передали русских венгерской группе, взлетевшей из Литвы, которая сопроводила их в сторону Калининграда», — рассказал командир эскадрильи Пол о`Грейди.

Летчик отметил, что российские пилоты действовали профессионально и встреча в воздухе не сопровождалась какими-либо проблемами.