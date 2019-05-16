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Истребители НАТО перехватили российские военные самолеты близ Эстонии
Минобороны Великобритании отчиталось о перехвате над Прибалтикой российских истребителей Су-27, сопровождавших принадлежащий ВВС России Ил-22
Фото: DefenceHQ / Twitter

Истребители Typhoon британских военно-воздушных сил, базирующиеся на авиабазе Эмари в Эстонии, дважды перехватили в небе близ этой страны российские истребители Су-27, сопровождавшие принадлежащий ВВС РФ Ил-22. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

По данным ведомства, в первый раз на перехват неизвестных самолетов британские истребители поднялись 14 мая.

«Через шесть минут после взлета с Эмари мы приблизились к российскому Ил-22, который сопровождали два Су-27. Летя рядом на безопасной дистанции, я и мой ведомый убедились, что российские самолеты благополучно следуют вне воздушного пространства Эстонии. Впоследствии мы передали русских венгерской группе, взлетевшей из Литвы, которая сопроводила их в сторону Калининграда», — рассказал командир эскадрильи Пол о`Грейди.

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Летчик отметил, что российские пилоты действовали профессионально и встреча в воздухе не сопровождалась какими-либо проблемами.

На следующий день, 15 мая, британские истребители снова поднялись на перехват пары российских Су-27 и Ил-22, летевших в сторону России. В британском Минобороны подчеркнули, что он также был произведен профессионально и безопасно.

Программа НАТО по защите воздушного пространства не имеющих собственных истребителей Латвии, Литвы, Эстонии реализуется с 2004 года. В ее рамках истребители из стран НАТО посменно прикрывают небо, базируясь на авиабазах в Эмари и Шяуляе.

Фото: DefenceHQ / Twitter

С мая 2019 года миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии возглавляет Венгрия, разместившая свои истребители JAS-39 Gripen в Шяуляе. Там временно базируются также F-18 ВВС Испании, а в Эмари разместились британские Eurofighter Typhoon.

По данным НАТО, нынешнее размещение самолетов альянса на авиабазах Прибалтики 50-е по счету в рамках миссии по патрулированию. Британские истребители участвовали в ней в 2004, 2015 и 2016 годах.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Прибалтика, Эстония, Великобритания
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