Британия подняла истребители из-за полета российского Ил-76 около Эстонии

ВВС Великобритании подняли в воздух несколько истребителей из-за появления у границы Эстонии российского военного самолета Ил-76. Такие действия необходимы для «защиты неба на Балтикой», заявили в Лондоне

Ил-76 (на заднем плане) (Фото: Министерство Обороны Великобритании)

Несколько истребителей Военно-воздушных сил Великобритании Typhoon, которые дислоцируются на авиабазе Эмари в Эстонии, поднялись в небо и сопровождали российский военно-транспортный самолет Ил-76, который пролетал вблизи эстонского воздушного пространства. Об этом говорится в сообщении Минобороны Соединенного Королевства.

«Мы пытались перехватить самолет, который приближался к воздушному пространству Эстонии с юга. Мы идентифицировали и контролировали его, когда он приближался к воздушному пространству НАТО, — следует из заявления. — Это стандартный протокол для воздушных судов».

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что действия британской авиации нужны для «защиты неба над Балтикой». Сколько именно британских истребителей участвовало в операции, не уточняется.

РБК направил запрос в пресс-службу Минобороны России.

Это не первый раз, когда британская авиация перехватывает российские военные самолеты близ Эстонии. Такое последний раз происходило в мае, когда истребители Typhoon перехватили российские истребители Су-27, которые сопровождали Ил-22. Во втором случае они вылетали навстречу военному самолету ВКС России. В июне российский самолет вылетел для перехвата самолетов-разведчиков США и Швеции RC-135 и «Гольфстрим» над Балтийским морем. Тогда российские ВКС подняли в небо истребитель Су-27.