Су-27 перехватил над Балтикой самолеты США и Швеции во время учений НАТО

Су-27 перехватил над Балтикой самолеты США и Швеции во время учений НАТО

Российский истребитель был поднят 10 июня для перехвата приближающихся к границе России воздушных целей. На Балтике сейчас проходят учения НАТО Baltops 2019

Cамолет-разведчик ВВС США RC-135 (Фото: Reuters)

Российский истребитель Су-27 перехватил 10 июня самолеты-разведчики США и Швеции над Балтикой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены две приближающиеся к российской границе воздушные цели. Для их перехвата был поднят Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота, который установил, что это самолеты-разведчики ВВС США и Швеции RC-135 и «Гольфстрим» соответственно.

После этого истребитель сопроводил иностранные самолеты. «Полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — отметили в военном ведомстве.

В Балтийском море сейчас проходят учения НАТО Baltops 2019. Согласно заявлению альянса, они не направлены против кого-либо, а призваны продемонстрировать способность членов НАТО работать вместе.