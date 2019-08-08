Минобороны сообщило о двух погибших при взрыве под Архангельском

Минобороны сообщило о двух погибших при взрыве под Архангельском

При взрыве на территории военного полигона в Архангельской области погибли два человека, сообщили РБК в Минобороны. Еще шестеро получили травмы, их направили в медучреждения.

Уточняется, что взрыв произошел при испытаниях жидкостного реактивного двигателя.

Ранее источник «РИА Новости» в силовых структурах сообщил, что два человека погибли и 15 пострадали.

После ЧП в Северодвинске ненадолго увеличился радиационный фон. Глава поселения Нёнокса Валерий Машенко заявил, что радиационный фон в населенных пунктах остается в норме. Он допустил, что взрыв произошел на корабле.