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Capri $40 (+24,42%) прогноз MKM Partners к 05.06.20
Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
Walt Disney $150 (+11,77%) прогноз Barclays Capital к 01.05.20
BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
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Минобороны сообщило о двух погибших при взрыве под Архангельском

При взрыве на территории военного полигона в Архангельской области погибли два человека, сообщили РБК в Минобороны. Еще шестеро получили травмы, их направили в медучреждения.

Уточняется, что взрыв произошел при испытаниях жидкостного реактивного двигателя.

Общество
Минобороны сообщило о взрыве при испытаниях ракеты под Архангельском

Ранее источник «РИА Новости» в силовых структурах сообщил, что два человека погибли и 15 пострадали. 

После ЧП в Северодвинске ненадолго увеличился радиационный фон. Глава поселения Нёнокса Валерий Машенко заявил, что радиационный фон в населенных пунктах остается в норме. Он допустил, что взрыв произошел на корабле.

По данным агентств, ЧП произошло около села Нёнокса, где находится ракетный полигон, который обеспечивает испытания баллистических ракет для атомных подводных лодок.

Теги: погибшие, Архангельская область
Материалы по теме
Глава архангельского поселения допустил взрыв ракеты в море
Общество
Минобороны сообщило о взрыве при испытаниях ракеты под Архангельском
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