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Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
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Общество ,  
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Глава архангельского поселения допустил взрыв ракеты в море
Взрыв мог произойти не на территории военного полигона, который находится рядом с селом Нёнокса в Архангельской области, а на корабле у берега, допускает он
Фото: Мария Плотникова / РИА Новости

В селах Нёнокса и Сопка, где проживают военные, никаких взрывов и пожаров не происходило. Об этом РБК рассказал глава поселения Нёнокса Валерий Машенков. По данным источников информагентств, этот населенный пункт является ближайшим к месту взрыва, который произошел на испытаниях ракетного двигателя.

По его словам, радиационный фон в населенных пунктах остается в норме.

«В Сопке, где я только что был, дежурный офицер при мне замерил фон. На полигоне, который находится от нас в 4,5 км, ситуация такая же. Там я побывал тоже. Если что-то и произошло, то на рейде, где-то в 1,5 км от берега. Там стоят корабли. Происшествие если и было, то только на кораблях», — заявил он.

Источник «Ведомостей» в оборонной промышленности сообщил, что взрыв произошел при испытаниях двигателя корабельной ракеты, состоящей на вооружении ВМФ.

Ранее Минобороны сообщило, что на территории военного полигона в Архангельской области во время испытания жидкостного реактивного двигателя произошел взрыв. Где именно это случилось, в ведомстве не уточнили. Согласно данным информагентств, речь идет о селе Нёнокса. Там, как следует из открытых источников, расположен ракетный полигон, на котором испытывают баллистические ракеты для атомных и подводных лодок. По данным источника ТАСС, инцидент произошел на судне.

Политика
В Северодвинске зафиксировали скачок радиации после ЧП с ракетой

В находящемся неподалеку Северодвинске в это время произошло краткосрочное повышение радиационного фона после взрыва, однако позже оно начало снижаться.

По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, все противокорабельные ракеты российского Военно-морского флота как советской, так и современной постройки имеют жидкостные реактивные двигатели. «И древний П-15 «Термит», и «Гранит» П-70, и крылатая ракета «Калибр», и перспективный «Циркон» тоже с жидкостным двигателем», — напомнил в разговоре с РБК эксперт.

То, что взрыв произошел во время испытания жидкостного реактивного двигателя, не означает, что речь шла обязательно об испытании новых двигателей.

«Когда, например, идет продление срока эксплуатации [двигателя], то проводится регламентная работа на изделиях, а потом совместно с представителем промышленности осуществляются пуски в подтверждение продления сроков эксплуатации», — пояснил Мураховский.

Нёнокса — это ракетный полигон Военно-морского флота, где испытывались все баллистические ракеты подводных лодок, за исключением «Булавы», рассказал РБК главный редактор журнала «Воздушно-космический рубеж» капитан I ранга Михаил Ходаренок. По его словам, в последнее время на полигоне все потихоньку приходило в упадок, поскольку испытаний никаких баллистических ракет с подлодок не было.

«Но этот полигон все-таки остался под эгидой ГРЦ им. Макеева, и вполне возможно, что военные там испытывали элементы жидкостных ракетных двигателей для «Сармата», — заявил военный эксперт.

Авторы: Анна Трунина, Дмитрий Алексеев, Инна Сидоркова
Теги: Архангельская область, Минобороны, чрезвычайное происшествие
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Минобороны сообщило о взрыве при испытаниях ракеты под Архангельском
Общество
В Северодвинске зафиксировали скачок радиации после ЧП с ракетой
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