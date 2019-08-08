Глава архангельского поселения допустил взрыв ракеты в море

Взрыв мог произойти не на территории военного полигона, который находится рядом с селом Нёнокса в Архангельской области, а на корабле у берега, допускает он

Фото: Мария Плотникова / РИА Новости

В селах Нёнокса и Сопка, где проживают военные, никаких взрывов и пожаров не происходило. Об этом РБК рассказал глава поселения Нёнокса Валерий Машенков. По данным источников информагентств, этот населенный пункт является ближайшим к месту взрыва, который произошел на испытаниях ракетного двигателя.

По его словам, радиационный фон в населенных пунктах остается в норме.

«В Сопке, где я только что был, дежурный офицер при мне замерил фон. На полигоне, который находится от нас в 4,5 км, ситуация такая же. Там я побывал тоже. Если что-то и произошло, то на рейде, где-то в 1,5 км от берега. Там стоят корабли. Происшествие если и было, то только на кораблях», — заявил он.

Источник «Ведомостей» в оборонной промышленности сообщил, что взрыв произошел при испытаниях двигателя корабельной ракеты, состоящей на вооружении ВМФ.

Ранее Минобороны сообщило, что на территории военного полигона в Архангельской области во время испытания жидкостного реактивного двигателя произошел взрыв. Где именно это случилось, в ведомстве не уточнили. Согласно данным информагентств, речь идет о селе Нёнокса. Там, как следует из открытых источников, расположен ракетный полигон, на котором испытывают баллистические ракеты для атомных и подводных лодок. По данным источника ТАСС, инцидент произошел на судне.