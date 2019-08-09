Рестораны в Москве получили от МЧС предупреждения о предстоящем урагане

Рестораны в Москве получили от МЧС предупреждения о предстоящем урагане

Рестораны быстрого питания в Москве получили от МЧС России оповещения об усилении ветра. В частности, речь идет о таких заведениях, как «Теремок» и «Кофе Хауз», сообщили РБК в пресс-службе сети быстрого питания «Теремок».

«Некоторые объекты получили предупреждения о том, что будет сильный ветер», — сообщили в пресс-службе.

В минувший четверг МЧС со ссылкой на Росгидромет предупредило москвичей, что на территории столицы ожидается ливень и шквалистый ветер со скоростью 20-25 м/с. Гидрометцентр объявил на территории Москвы и области предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности.

Кроме того, вечером было прервано вещание федеральных каналов из-за трансляции предупреждения МЧС. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter призвал москвичей соблюдать осторожность. Сообщение градоначальника транслировалось и на экранах, установленных в новых вагонах метро.