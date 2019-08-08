Собянин обратился к москвичам с предупреждением из-за грядущего шторма

Мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter попросил жителей столицы о «максимальной осторожности». Градоначальник предупредил, что в Москве действует «чрезвычайно серьезное штормовое предупреждение».

«Горожане привыкли к сообщениям о непогоде, к ливням, ветру и грозе. Но с вечера сегодняшнего дня до вечера пятницы чрезвычайно серьезное штормовое предупреждение: шквалистое усиление ветра до 20–25 м/с», — написал Собянин.

Он попросил горожан соблюдать все меры предосторожности и следить за информацией, которую передает МЧС. «Городские службы переводятся в режим повышенной готовности», — добавил он.

В столичном метеобюро ранее говорили о том, что вечером 8 и 9 августа Москву ждет «погодный коллапс» — приход мощного атлантического циклона. За сутки в Москве может выпасть до половины месячной нормы осадков.

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как по улице в Москве едет машина МЧС, которая распространяет оповещение о приближающемся шторме. Предупреждение передается через громкоговоритель.