Дудь осудил действия силовиков на митингах из-за выборов в Мосгордуму

Заместитель генерального директора издания Sports.ru и блогер Юрий Дудь раскритиковал действия полиции и Росгвардии на несанкционированных акциях в июле и августе. Об этом он написал в своем Instagram.

«Вы можете не поддерживать независимых кандидатов в Мосгордуму (…), но вы точно не можете поддерживать то, что делало государство в последние недели. Это не имеет никакого отношения к той самой «стабильности», про которую говорят, когда вписываются за текущую власть», — написал Дудь.

Две несогласованные акции — 27 июля и 3 августа — прошли в Москве после отказа Мосгоризбиркома допустить до выборов в городскую думу оппозиционных кандидатов из-за нарушений при сборе подписей. На первом митинге были задержаны 1373 человека, по оценке «ОВД-Инфо», и 1074 человека, по информации МВД, на втором — 1001 человек и 600 соответственно.