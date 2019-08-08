Суд отпустил на свободу гадалку из дела Нота-банка

Нону Михай, отбывавшую наказание по делу о хищениях в Нота-банке, освободили из-под стражи в зале суда в связи с истечением срока наказания. Об этом сообщает «РИА Новости».

54-летняя гадалка Нона Михай была арестована 1 октября 2016 года. По данным следователей, она была советницей сестры финансового директора Нота-банка Галины Марчуковой Ларисы. Михай, имевшая лишь начальное образование, была причастна к выводу 350 млн руб. из банка. Останкинский суд Москвы в марте приговорил гадалку к 3,5 года колонии общего режима и штрафу 800 тыс. руб. Свою вину женщина полностью признала. Ее роль в преступлении состояла в том, что она оказала влияние на руководство банка и склонила Марчукову к выдаче фиктивного кредита.

По итогам пересчета срока содержания Михай под стражей и под домашним арестом суд 8 августа счел ее наказание отбытым.

Как отмечает «РИА Новости», услугами гадалки Михай также пользовался полковник МВД Дмитрий Захарченко. 10 июня его приговорили к 13 годам колонии.

Дело Нота-банка связано с делом Захарченко. В январе 2016 года Захарченко, по версии следствия, предупредил своих знакомых Ларису и Галину Марчуковых о готовящихся обысках в Нота-банке. Захарченко пообещал руководству банка, что его человек проконтролирует ход проведения обыска. Воспрепятствование расследованию вывода средств из Нота-банка стало одним из эпизодов обвинения против полковника.