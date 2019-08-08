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Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
Capri $40 (+22,66%) прогноз MKM Partners к 05.06.20
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Генпрокуратура пообещала пресекать несогласованные акции во время выборов

Прокуроры будут пресекать деятельность организаторов и участников несогласованных акций во время выборов. Об этом сообщил начальник правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов на заседании комиссии Совета Федерации, передает корреспондент РБК.

«На недавно прошедшей коллегии Генпрокурпатуры, учитывая последние события в Москве, руководством Генпрокуратуры была отмечена необходимость корректировки организации надзора в период подготовки и проведения единого дня голосования», — сказал он на заседании временной комиссии по защите госсуверенитета и вмешательства во внутренние дела России.

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Он добавил, что прокуроры будут незамедлительно реагировать на факты нарушения избирательных прав россиян и пресекать действий организаторов и участников «незаконных и несогласованных публичных акций».

По его словам, прокуроры также будут уделять особое внимание «вмешательству в выборный процесс нежелательных иностранных неправительственных организаций», противодействовать незаконной агитации и призывам к массовым беспорядкам.

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Акция в центре Москвы. Фоторепортаж

В июле и начале августа в Москве прошли несогласованные митинги в поддержку незарегистрированных независимых кандидатов в Мосгордуму. 27 июля правоохранительные органы задержали более 1 тыс. человек, а 3 августа, по разным данным, от 600 до 1001 человека.

Среди задержанных оказались и сами незарегистрированные кандидаты. В частности, юрист ФБК Любовь Соболь, которую оштрафовали на 300 тыс. руб. за повторное нарушение правил проведения митинга.

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Теги: Генпрокуратура, митинги, Выборы
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