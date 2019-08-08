Атамбаева вывезли из резиденции в селе Кой-Таш

Атамбаева вывезли из резиденции в селе Кой-Таш

Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева вывезли после задержания в его резиденции в селе Кой-Таш. Как сообщает 24.Kg, его должны доставить в МВД.

Машину с бывшим президентом не пропустили митингующие, силовики поехали, предположительно, по объездной дороге, отмечает агентство. Позднее корреспондент 24.kg cообщил, что Атамбаева вывезли на вертолете.

Kloop уточняет, что из Кой-Таша в Бишкек вылетели три вертолета. KaktusMedia пишет, что Атамбаева везут через Ысык-Атинский район.

Атамбаева задержали в результате второго штурма его резиденции 8 августа. Однако машины силовиков не пропустили сторонники экс-президента и автомобилям пришлось вернуться.