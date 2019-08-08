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Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
Capri $40 (+22,66%) прогноз MKM Partners к 05.06.20
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Штурм резиденции Атамбаева ,  
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Атамбаева вывезли из резиденции в селе Кой-Таш

Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева вывезли после задержания в его резиденции в селе Кой-Таш. Как сообщает 24.Kg, его должны доставить в МВД.

Машину с бывшим президентом не пропустили митингующие, силовики поехали, предположительно, по объездной дороге, отмечает агентство. Позднее корреспондент 24.kg cообщил, что Атамбаева вывезли на вертолете.

Kloop уточняет, что из Кой-Таша в Бишкек вылетели три вертолета. KaktusMedia пишет, что Атамбаева везут через Ысык-Атинский район.

Атамбаева задержали в результате второго штурма его резиденции 8 августа. Однако машины силовиков не пропустили сторонники экс-президента и автомобилям пришлось вернуться.

Фотогалерея 
Штурм дома экс-президента Киргизии Атамбаева. Фоторепортаж

Первая попытка задержать Атамбаева была предпринята накануне, однако сторонники экс-президента оказали сопротивление. В результате погиб один боец спецназа, 80 человек пострадали. Еще шестеро спецназовцев были взяты в плен, на следующий день их освободили.

Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 год. В июле Атамбаева лишили неприкосновенности.

Генпрокуратура обвиняет его в незаконном завладении участком в Кой-Таше, освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году и коррупции при модернизации ТЭЦ в Бишкеке.

Теги: Алмазбек Атамбаев, Киргизия
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