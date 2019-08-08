Власти Пакистана объявили о запрете индийских фильмов в кинотеатрах

Пакистан запретил показывать индийские фильмы в кинотеатрах, передает Reuters со ссылкой на Twitter Фирдус Ашик Аваны, советника премьер-министра Пакистана Имрана Хана.

«Ни один индийский фильм не будет показан в пакистанских кинотеатрах. Ни драма, ни другой контент индийского производства», — написала она, добавив, что это мера для повышения морального духа жителей Кашмира.

Такая реакция Пакистана последовала, после того как Индия отменила особый конституционный статус спорного штата Джамму и Кашмир. Он позволял территории, принадлежность которой оспаривает Пакистан, иметь собственную Конституцию и самостоятельно принимать решения по всем вопросам, кроме сфер обороны, связи и иностранных дел. Штат решили реорганизовать и разделить на две союзные территории — Джамму и Кашмир и отделяющуюся от них историческую область Ладакх.

Пакистан выразил протест такому решению Индии. В результате правительство решило выслать посла Индии, отозвать своего посла, приостановить торговлю, пересмотреть двусторонние договоры с Индией и поднять вопрос о лишении особого статуса штата Джамму и Кашмир в ООН.