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Walt Disney $150 (+11,77%) прогноз Barclays Capital к 01.05.20
BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Сбербанк ₽275 (+40,88%) прогноз Альфа-Банк к 06.08.20
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Штурм резиденции Атамбаева ,  
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Спецслужба заявила об использовании Атамбаевым живого щита из детей

Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева прикрывались женщинами и детьми при попытке задержания экс-главы государства. Об этом сообщает издание Kloop со ссылкой на Госкомитет национальной безопасности страны (ГКНБ).

В ГКНБ отметили, что бойцы спецназа применили при штурме резиновые пули и спецсредства, однако против них было использовано огнестрельное оружие. «Сотрудники спецназа получили огнестрельные ранения боевыми патронами, выпущенными со стороны дома Атамбаева, об этом свидетельствует характер полученных ран», — говорится в сообщении.

«Информация о том, что захваченных спецназовцев оставили их же сослуживцы, не соответствует действительности», — добавили силовики. В ГКНБ отметили, что пленных избили с особой жестокостью.

Политика
Число пострадавших при штурме дома экс-главы Киргизии увеличилось до 52

Штурм резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш начался вечером 7 августа. Силовики собирались задержать экс-президента, так как он не появлялся на допросе в Генпрокуратуре. Сторонники Атамбаева оказали сопротивление, в результате 52 человека пострадали, 38 из них госпитализировали, двое находятся в реанимации. Погиб один спецназовец, по этому факту начали досудебное производство.

Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 год. Летом ему предъявили обвинения в коррупции, сокрытии доходов, а также освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Бывший президент числится свидетелем по его делу.

Теги: Киргизия, Алмазбек Атамбаев, спецслужба
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