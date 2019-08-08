Спецслужба заявила об использовании Атамбаевым живого щита из детей

Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева прикрывались женщинами и детьми при попытке задержания экс-главы государства. Об этом сообщает издание Kloop со ссылкой на Госкомитет национальной безопасности страны (ГКНБ).

В ГКНБ отметили, что бойцы спецназа применили при штурме резиновые пули и спецсредства, однако против них было использовано огнестрельное оружие. «Сотрудники спецназа получили огнестрельные ранения боевыми патронами, выпущенными со стороны дома Атамбаева, об этом свидетельствует характер полученных ран», — говорится в сообщении.

«Информация о том, что захваченных спецназовцев оставили их же сослуживцы, не соответствует действительности», — добавили силовики. В ГКНБ отметили, что пленных избили с особой жестокостью.

Штурм резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш начался вечером 7 августа. Силовики собирались задержать экс-президента, так как он не появлялся на допросе в Генпрокуратуре. Сторонники Атамбаева оказали сопротивление, в результате 52 человека пострадали, 38 из них госпитализировали, двое находятся в реанимации. Погиб один спецназовец, по этому факту начали досудебное производство.