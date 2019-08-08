Нарышкин заявил о достижении «опасной черты» в конфликте в Киргизии

Нарышкин заявил о достижении «опасной черты» в конфликте в Киргизии

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что конфликт между экс-президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым и действующей властью страны достиг опасной черты. Об этом сообщает «РИА Новости».

«К сожалению, в последние дни конфликт достиг очень опасной черты. Это очень печально, прежде всего, для страны, для народа Киргизии», — сказал он.

Нарышкин отметил, что конфликт начал нарастать уже в первые месяцы после сложения Атамбаевым своих полномочий. По словам главы СВР, российские власти призывают стороны к сдержанности.

Накануне, 7 августа в селе Кой-Таш началась спецоперация по задержанию бывшего президента страны в его резиденции. При этом в доме помимо Атамбаева находились его сторонники. Они оказали спецназу вооруженное сопротивление, в результате чего погиб спецназовец и 52 человека получили ранения.