Под Новороссийском автобус сорвался с обрыва

В результате аварии, погибли четыре человека, пострадали — 27. Автобус упал после того, как в него врезался легковой автомобиль

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Пассажирский автобус в ночь на 7 августа упал с обрыва в Новороссийске, сообщает «Пятый канал».

Как сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, автомобиль Volkswagen Touareg врезался в автобус Hyundai, после чего автобус сорвался в обрыв на 16-м км трассы Новороссийск—Керчь. В автобусе ехали 45 человек.

Во время ДТП погибли 4 человека, среди них — двое детей. Всего пострадали 27 человек (из них — 11 детей). Они были госпитализированы, сообщили РБК в отделе информации и общественных связей ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Власти отправили на место силы полиции и спасателей, а в местной школе открыли пункт размещения, сообщили РБК в МЧС по Краснодарскому краю.