Полиция назвала причину падения автобуса с обрыва под Новороссийском

Причиной падения автобуса под Новороссийском с обрыва стало столкновение с легковым автомобилем. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, автомобиль Volkswagen Touareg врезался в автобус Hyundai. После этого автобус съехал в обрыв. В автобусе находилось 40 пассажиров.

Глубина обрыва, куда упал автобус с людьми под Новороссийском, составляет около 30 метров, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции России.

Как сообщают «Кубанские новости», в результате ДТП погибли два ребенка, еще 21 человек госпитализирован, среди доставленных в больницу пятеро детей. Известно также, что автобус с пассажирами следовал в Анапу.