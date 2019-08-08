МЧС сообщило о троих погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском

МЧС сообщило о троих погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском

Три человека погибли и еще 42 пострадали в результате падения автобуса с обрыва под Новороссийском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«Из 45 человек, находившихся в автобусе и легковом автомобиле, 28 госпитализированы, трое погибли, 14 человек осматривают на месте», — уточнил собеседник агентства.

Причиной падения автобуса с обрыва стало столкновение с легковым автомобилем. По данным полиции, Volkswagen Touareg врезался в автобус Hyundai, после чего последний съехал в обрыв.

Все трое погибших были пассажирами легкового автомобиля, из них двое несовершеннолетние, уточнили «РИА Новости» в управлении МВД по Краснодарскому краю. Водитель Volkswagen Touareg 1974 года рождения был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Мэр города Игорь Дьяченко, находящийся на месте ЧП, в свою очередь, сообщил о четырех погибших. «Погибло четыре человека. Сейчас идет опознание», — сказал он. (цитата по ТАСС).