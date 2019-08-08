Появилось видео с места падения автобуса с обрыва под Новороссийском

Появилось видео с места падения автобуса с обрыва под Новороссийском

Под Новороссийском в среду, 7 августа, произошло серьезное ДТП. По данным МЧС в результате столкновения автомобиля Volkswagen Touareg с автобусом Hyundai погибли трое человек.

Видео с места аварии опубликовано в аккаунте «ДТП Новороссийска» в соцсети Instagram. На записи видно, как свидетели аварии оказывают помощь пострадавшим пассажирам автобуса и легкового автомобиля.

https://www.instagram.com/p/B04E3hhpj0L/

7 августа в районе поселка Верхнебаканского недалеко от Новороссийска легковой автомобиль Volkswagen Touareg врезался в автобус Hyundai, после чего автобус перевернулся и покатился с обрыва.