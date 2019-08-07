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BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Discovery $37 (+26,76%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
Сбербанк ₽275 (+40,88%) прогноз Альфа-Банк к 06.08.20
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Дочь и депутат опровергли задержание экс-президента Киргизии Атамбаева
Спецоперация по штурму дома экс-президента Киргизии длится уже несколько часов, сторонники Атамбаева утверждают, что его не задержали и он остается в резиденции
Фото: Anna Timofeenko / YouTube

Информация о задержании бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева не соответствует действительности, заявила дочь бывшего главы государства Алия Шагиева, передает Kloop.

«Атамбаев находится в безопасном месте», — заявил «Интерфаксу» его адвокат Сергей Слесарев.

Депутат парламента Киргизии Ирина Карамушкина заявила, что Атамбаев «обороняется у себя дома», сообщает «РИА Новости». О том, что Атамбаев находится в доме заявил и Фарид Ниязов, который был советником президента и руководителем его администрации.

Политика
Спецоперация по задержанию экс-президента Киргизии Атамбаева. Главное

Kloop пишет, что Атамбаев спустился со второго этажа своего дома и встретился со сторонниками, однако «не сделал никаких комментариев и пока его не видно».

Спецназ приехал к дому Атамбаева вечером в среду, 7 августа. Вскоре после начала операции появились сообщения о том, что бывшего президента задержали и увезли в неизвестном направлении. Об этом, в частности, заявил ТАСС представитель штаба бывшего главы государства.

Фотогалерея 
Штурм дома экс-президента Киргизии Атамбаева. Фоторепортаж

Человек из окружения экс-президента сообщил РБК, что спецназ ворвался на территорию резиденции, когда Атамбаев выходил к сторонникам. По его словам, есть раненые. В Госкомитете по нацбезопасности заявили, что бойцы использовали резиновые пули и не применяли боевое оружие.

Позднее порталы «Сводка» и Kloop сообщили, что сторонникам Атамбаева удалось захватить несколько бойцов спецназа, но в ГКНБ это опровергли.

Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 год, летом 2019 года парламентская комиссия обвинила его в коррупции, сокрытии доходов и других преступлениях, в июне его лишили неприкосновенности, сам бывший глава государства называл обвинения «бредом».

Автор: Константин Нагаев
Теги: Алмазбек Атамбаев, задержание
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