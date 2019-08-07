Дочь и депутат опровергли задержание экс-президента Киргизии Атамбаева

Спецоперация по штурму дома экс-президента Киргизии длится уже несколько часов, сторонники Атамбаева утверждают, что его не задержали и он остается в резиденции

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Информация о задержании бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева не соответствует действительности, заявила дочь бывшего главы государства Алия Шагиева, передает Kloop.

«Атамбаев находится в безопасном месте», — заявил «Интерфаксу» его адвокат Сергей Слесарев.

Депутат парламента Киргизии Ирина Карамушкина заявила, что Атамбаев «обороняется у себя дома», сообщает «РИА Новости». О том, что Атамбаев находится в доме заявил и Фарид Ниязов, который был советником президента и руководителем его администрации.

Kloop пишет, что Атамбаев спустился со второго этажа своего дома и встретился со сторонниками, однако «не сделал никаких комментариев и пока его не видно».