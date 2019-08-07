Появилось видео начала штурма дома экс-президента Киргизии

На кадрах видно, как экс-лидер республики Алмазбек Атамбаев вышел на вечернюю встречу со своими сторонниками, здоровается с ними, как вдруг в толпе начинается суета, к нему подбегают его телохранители и берут его под руки

Момент начала штурма дома бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш под Бишкеком засняли на видео. Кадры сделал представитель «Народного штаба» Мирбек Айтикеев, их публикует местное издание «Сводка».

На кадрах видно, как Атамбаев вышел на традиционную вечернюю встречу со своими сторонниками, жмет им руки. В один момент его телохранитель что-то выкрикивает, а несколько других берут его под руки. В этот момент собравшиеся вокруг люди начинают кричать, камера поворачивается на другой конец двора.

Материал дополняется.