Минздрав Киргизии сообщил о 15 пострадавших при штурме дома Атамбаева

Минздрав Киргизии сообщил о 15 пострадавших при штурме дома Атамбаева

В ходе штурма резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пострадали и были госпитализированы 15 человек, сообщили в Минздраве республики, передает «Радио Азаттык».

Девятерых пострадавших отправили в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, трое были доставлены в Чуйскую областную объединенную больницу, еще трое — в Национальный госпиталь.

В Минздраве не уточнили, есть ли среди пострадавших бойцы спецназа, штурмовавшие резиденцию Атамбаева.

Операция началась вечером в среду, когда бывший президент вышел к сторонникам, говорил РБК человек из окружения экс-главы Киргизии. В Государственном комитете национальной безопасности утверждают, что спецназовцы использовали резиновые пули, тогда как «со стороны дома отстреливаются огнестрельным оружием».