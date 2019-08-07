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BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Discovery $37 (+26,76%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
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Минздрав Киргизии сообщил о 15 пострадавших при штурме дома Атамбаева

В ходе штурма резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пострадали и были госпитализированы 15 человек, сообщили в Минздраве республики, передает «Радио Азаттык».

Девятерых пострадавших отправили в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, трое были доставлены в Чуйскую областную объединенную больницу, еще трое — в Национальный госпиталь.

В Минздраве не уточнили, есть ли среди пострадавших бойцы спецназа, штурмовавшие резиденцию Атамбаева.

Фотогалерея 
Штурм дома экс-президента Киргизии Атамбаева. Фоторепортаж

Операция началась вечером в среду, когда бывший президент вышел к сторонникам, говорил РБК человек из окружения экс-главы Киргизии. В Государственном комитете национальной безопасности утверждают, что спецназовцы использовали резиновые пули, тогда как «со стороны дома отстреливаются огнестрельным оружием».

Ранее представитель штаба Атамбаева заявил ТАСС, что бывшего президента задержали, но его дочь и сторонники утверждают об обратном.

Теги: Киргизия, пострадавшие, Алмазбек Атамбаев
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