Cиловики сообщили о вооружении штурмовавшего дом Атамбаева спецназа

В ходе штурма дома экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева отряд спецназа использовал только резиновые пули, сообщили в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики, пишет агентство Kabar.

«В ходе операции бойцами спецназа боевое оружие не применялось. Бойцы были оснащены только резиновыми пулями», — сообщили в пресс-службе ГКНБ, добавив, что в настоящее время операция по задержанию продолжается.

Ранее СМИ узнали о десятке раненых при штурме. Среди пострадавших бывший депутат парламента Киргизии Меербек Мискенбаев. На место выехали пять бригад скорой помощи.

Штурм дома политика начался 7 августа, экс-президент был задержан.