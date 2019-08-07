СМИ узнали о десятке раненых при штурме дома экс-президента Киргизии

В результате штурма бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пострадали примерно десять человек, передает корреспондент местного издания 24.kg с места событий.

По его неподтвержденным данным, спецназ использовал резиновые пули, в результате чего пострадавшие, которые в том числе находятся в доме Атамбаева, получили ранения в разные части тела. Среди них бывший депутат парламента Киргизии Меербек Мискенбаев. На место выехали пять бригад скорой помощи.

«Спецназ ворвался в момент, когда экс-президент выходил к людям. Было много женщин и детей. Есть раненые. В том числе экс-депутат Меербек Мискенбаев», — подтвердил РБК человек из окружения Атамбаева.

Штурм дома Атамбаева начался 7 августа, экс-президент был задержан. Он занимал пост главы государства с 2011 по 2017 год. В 2019 году специальная парламентская комиссия обвинила Атамбаева в сокрытии доходов, коррупции и других преступлениях. В конце июня с него сняли неприкосновенность. Атамбаев назвал обвинения «бредом», а уголовное дело — построенным на «слухах и грязных фантазиях».