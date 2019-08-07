Порошенко вызвали на допрос из-за неуплаты налогов

Экс-президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу бюро.

Порошенко вызван на допрос 12 августа.

Представитель ведомства Максим Билоусенко заявил «Укринформ», что следователь планирует допросить экс-президента по делу в отношении возможного уклонения от уплаты налогов при покупке ООО «Телеканал «Прямой».

Ранее директор ГБР Роман Труба заявил, что в отношении Порошенко и ряда других высокопоставленных лиц расследуется 11 уголовных дел. Они касаются возможной легализации доходов, полученных преступным путем, а также возможного вмешательства в деятельность судей и возможного уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода «Кузница на Рыбальском, пояснил он.