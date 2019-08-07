Тарантино сообщил о своем последнем фильме в карьере

Американский режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве сообщил, что собирается снять еще только один фильм. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Однажды в Голливуде» — это мой предпоследний фильм. Я пока не знаю, что будет в последнем. Но я хочу сделать огромный фильм, который станет антологией всех предыдущих фильмов», — сказал режиссер. Ранее Тарантино заявлял, что намерен уйти, сняв десять фильмов.

Режиссер также отметил, что ребенком много раз пересматривал советский фильм «Человек-амфибия», поставленный в 1961 году на студии «Ленфильм» по одноименному научно-фантастическому роману Александра Беляева. «Я обожал его, я не знал, что он русский», — добавил Тарантино.

Ранее министр культуры Владимир Мединский провел режиссеру экскурсию по Московскому Кремлю, а также подарил ему сборник стихотворений Пастернака.