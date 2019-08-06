Мединский провел Тарантино экскурсию по Кремлю

Квентин Тарантино и Владимир Мединский (слева направо) (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Министр культуры России Владимир Мединский провел американскому режиссеру Квентину Тарантино экскурсию по Московскому Кремлю, сообщает ТАСС.

Министр, в частности, показал Тарантино Царь-колокол и Царь-пушку, а также Большой Кремлевский дворец, где он увидел убранство Георгиевского зала.

«Что нужно сделать, чтобы быть похороненным в Кремле или хотя бы рядом с Кремлем?» — спросил режиссер. Ему ответили, что для этого нужно быть как минимум членом царской семьи.

В Москве Тарантино представит свой новый, девятый по счету фильм «Однажды в Голливуде», который выходит в широкий прокат в России 8 августа.