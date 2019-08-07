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Marriott $138 (+7,74%) прогноз JP Morgan к 09.07.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Полюс ₽7 200 (+6,01%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20
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Мединский подарил Тарантино сборник стихотворений Пастернака

Министр культуры Владимир Мединский подарил американскому режиссеру Квентину Тарантино сборник стихотворений Бориса Пастернака. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры России.

Глава ведомства подарил режиссеру факсимильное издание первой книги стихов Пастернака «Близнец в тучах», выпущенной в 1913 году. Тарантино — большой поклонник творчества поэта, отмечается в сообщении. В 2004 году режиссер посетил могилу Пастернака в Переделкино.

Также Мединский провел Тарантино экскурсию по Московскому Кремлю. Режиссер осмотрел Царь-пушку и Царь-колокол, а также Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца.

Общество
Мединский провел Тарантино экскурсию по Кремлю

В Москву американский режиссер приехал, чтобы представить свой новый фильм «Однажды в Голливуде», который выходит в широкий прокат в России 8 августа. Это лента об актере Рике Далтоне и его дублере Клиффе Буте. Действие картины разворачивается в 1969 году в Лос-Анджелесе. Главные роли в фильме исполнили Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, также в нем снялись Марго Робби и Аль Пачино. Мировая премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале.

Теги: Владимир Мединский, Квентин Тарантино, Борис Пастернак, визит в Москву
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